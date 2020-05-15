Evde kumar oynayanlara 30 bin TL para cezası

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<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekiplerince yapılan baskında 7 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gelen ihbar üzerine belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, A.G., T.Ç., S.O., A.B., İ.S., İ.K. ve M.Z.C.'nin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan aramada havalandırma boşluğuna atılı vaziyette 14 açılmamış iskambil kağıdı destesi, 25 oyun pulu, 103 iskambil kağıdı ele geçirdi.<br>Olayla ilgili 7 kişiye gerekli adli işlemlerin yanı sıra 30 bin 625 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-05-15 17:25:00<br>

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