Hatay'da stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödenek

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödeneğin geldiğini söyledi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni stadyumun koltuk ve çim yapımı için gerekli olan 27 milyon ödenek Valiliğimize gönderilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. 53 yıllık özlem son bulacak. Süper Lig'deki ilk maçımızı yeni stadyumda oynayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.