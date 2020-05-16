Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu Kuşalanı mevkisinde meydana gelen kazada, Umur R.’nin kullandığı 31 SZ 777 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Eser C. ve arkasında bulunan Yasin R. olay yerine gelen ambulansla ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.