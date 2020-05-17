Hatayspor'un korona virüs testi negatif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da futbolcular ve teknik ekibe ikinci kez korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet çalışmalarına Osman Çalgın Tesisleri’nde devam ediyor. Tesislerde Hataysporlu futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapılırken, sonuçların tamamı negatif çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.