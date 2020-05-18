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Ramazan ayının vazgeçilmezi 'küncülü helva', yoğun ilgi görüyor

DHA

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY´da ramazan helvası olarak bilinen 400 yıllık geçmişe sahip küncülü helva, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Tarihi Uzun Çarşı´da el emeğiyle üretilen ve 400 yıllık geçmişi ile Osmanlı kültürünü günümüze taşıyan küncülü helva, kentte ramazan aylarında vatandaşların tercih ettiği tatlar arasında yer alıyor. 200 yılı aşkın süredir dededen toruna kalan tarihi lezzetin her ramazan üretimini yapan Fansa ailesi, küncülü helvayı yapmanın gururunu yaşıyor. Bu yıl Ramazan ayının koronavirüs gölgesinde başlamasıyla birlikte üretimde geçen yıllara göre...

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'küncülü helva', yoğun ilgi görüyor

<br>Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY´da ramazan helvası olarak bilinen 400 yıllık geçmişe sahip küncülü helva, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor.<br>Tarihi Uzun Çarşı´da el emeğiyle üretilen ve 400 yıllık geçmişi ile Osmanlı kültürünü günümüze taşıyan küncülü helva, kentte ramazan aylarında vatandaşların tercih ettiği tatlar arasında yer alıyor. 200 yılı aşkın süredir dededen toruna kalan tarihi lezzetin her ramazan üretimini yapan Fansa ailesi, küncülü helvayı yapmanın gururunu yaşıyor. Bu yıl Ramazan ayının koronavirüs gölgesinde başlamasıyla birlikte üretimde geçen yıllara göre kısıtlamaya giden Fansa ailesi, vatandaşların küncülü helvaya olan ilgisinin ramazan ayının sonlarına doğru arttığını söyledi.  <br>FANSA: RAMAZAN AYININ SONUNA DOĞRU İLGİ ARTIYOR <br>Geleneğin günümüzdeki temsilcisi Şahap Fansa ve aile bireyleri, kendilerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek şunları söyledi:<br>"Hatay, Antakya merkezde yaklaşık 4 kuşaktır ramazan helvası yapıyoruz. Ustamızdan gelen gelenek ve örflere göre bu helvayı yapıyoruz. Sabah 03.00-04.00 gibi ustamız geliyor, imalathanede ana gıda maddesini hazırlıyor. Sonra 3-4 saat kadar pişiriyoruz. Pişirdikten sonra büyük kazana aktarıp, altı yanar şeklinde susamla karıştırıp, hazırlanıyor. Bu helvanın ana maddesi çöven otu. Biz bunun yanında Konya´da üretilen pancar şekerlerini kullanıyoruz. Burada tamamen ailecek el işi ile üretimini yapıyoruz. Bu helvayı ramazan ayına özel kılan 400 yıllık bir tarihi olması ve Osmanlı kültürünü taşımasıdır. Satışlarımız geçen yıla göre azaldı. Biz de üretimine 4'üncü günde başladık. Ramazan ayının sonuna doğru ilgi her zaman artıyor."<br>İftara yakın saatlerde müşterilerin kuyruğa girdiği tatlı tezgahında günlük ortalama 150-200 kilogram küncülü helva üretilirken, kilosu bu yıl 25 liradan satılıyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Halil KARAÇAY<br>2020-05-18 08:18:02<br>

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