Suriyeli 9 yaşındaki Muhammed, Ronaldo gibi olmak için destek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suriyeli 9 yaşındaki Muhammed, Ronaldo gibi olmak için destek istiyor

DHA

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve Juventus'un ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo gibi yıldız olmayı hedefleyen 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Hammud, spor kulüplerine kayıt olup kendisini geliştirebilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istedi. Suriye'nin Halep kentindeki iç savaş sırasında rejimin hava saldırısında yakınlarına düşen bombanın şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan anne Hadice Mustafa Sellum, baba Halid Muhammed El Hammud ve bir kardeşiyle birlikte 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı...

Suriyeli 9 yaşındaki Muhammed, Ronaldo gibi olmak için destek istiyor

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve Juventus'un ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo gibi yıldız olmayı hedefleyen 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Hammud, spor kulüplerine kayıt olup kendisini geliştirebilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istedi.<br>Suriye'nin Halep kentindeki iç savaş sırasında rejimin hava saldırısında yakınlarına düşen bombanın şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan anne Hadice Mustafa Sellum, baba Halid Muhammed El Hammud ve bir kardeşiyle birlikte 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Muhammed El Hamud, bir sivil toplum kuruluşunun kurduğu takımda futbol oynamaya başladı.<br>TAKIMDA KISA SÜREDE POPÜLER OLDU<br>Yetenekleri sayesinde kısa sürede arkadaşları arasında popüler olan minik Muhammed, Juventus'un ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo gibi yıldız olmayı hedeflediğini söyledi. Antrenörü Ahmed Al Hac'ın desteğiyle kendisini daha da geliştireceğine inandığını kaydeden Muhammed, "Başarmak için çok çalışıyorum ve kendime güveniyorum. Bir gün yıldız olacağıma inanıyorum ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan benim gibi Suriyeli çocuklara futbol alanında imkan sağlanmasını, Türk spor kulüplerinde yer almamıza izin verilmesini arzu ediyorum" dedi.<br>HAREKETLERİYLE İZLEYENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR<br>Antrenör Ahmed Al Hac ise 50 kişilik ekibiyle çalışmalar yaptığını kaydederek, "Muhammed´i bir çalışma sırasında keşfettim ve 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Muhammed idmanlarını hiç aksatmıyor. Yaptığı birbirinden güzel hareketleri ile izleyenlerin ilgisini çekiyor. Oldukça iyi. Azimli ve kararlı olan Muhammed´le yakından ilgileniyorum. Umarım bir gün hayalini gerçekleştirir" diye konuştu.<br>İç savaş sırasında rejimin saldırısında yaralandığını ayaklarını kullanamadığını belirten anne Hadice Mustafa Sellum da oğlunun mutlu olması ve hayalini gerçekleştirmesi için dua ettiğini, kendisine destek verdiğini söyledi.<br>DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-18 11:02:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zeytinin başkentinde alternatif ürün çilek Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde çiftçiler, alternatif olarak çilek üretimine yöneldi Verimden ve kazançtan memnun olan çiftçiler, taleplere yetişmekte güçlük çekiyor
YEREL HABERLER Zeytinin başkentinde alternatif ürün çilek Hatay'ın ...
Ramazan ayının vazgeçilmezi 'küncülü helva', yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmezi 'küncülü helva', yoğun ...
Hatayspor'un korona virüs testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Hatayspor'un korona virüs testi negatif çıktı
Samandağ'da ot yangını korkuttu
YEREL HABERLER Samandağ'da ot yangını korkuttu
Hataylı kadınlar koronaya rağmen üretmeye devam ediyor Yöresel ürünler, Kültür Evi’nde ve internet üzerinden satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Hataylı kadınlar koronaya rağmen üretmeye devam ...
Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı
Hatayspor'a ikinci defa korona virüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Hatayspor'a ikinci defa korona virüs testi yapıldı
İHH'den İdlib´de 200 bin kişiye iftar yemeği
YEREL HABERLER İHH'den İdlib´de 200 bin kişiye iftar yemeği
Hatay'da stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödenek
YEREL HABERLER Hatay'da stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X