Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın (2)

<br>SÖNDÜRÜLDÜ<br>Geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gece yarısı söndürüldü. Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU<br>2020-05-19 00:41:48<br>
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