Bayramlık kömbe telaşı başladı Hatay’a özgü kömbeler unlu mamulleri üretimi yapan iş yerlerinde hazırlanıp taş fırında pişiriliyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde her Ramazan Bayramı öncesi kömbe telaşı yaşanıyor.

Hatay’a özgü kömbeler unlu mamulleri üretimi yapan iş yerlerinde hazırlanıp taş fırında pişiriliyor ve ardından bayram ziyaretine gelenlere ikram ediliyor.

Bu yıl ülkede yaşanan korona virüs salgını nedeniyle bir çok insan kömbe yapamadı. Vatandaşlar da çareyi unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinde buldu.

Kömbe üretimi yapan 38 yaşındaki Hasan Ezgi, ilkokul üçüncü sınıfa giderken bu mesleğe başladığını belirterek, "Her Ramazan Bayramı geldiğinde Hatay'a özgü kömbelerimizi cevizli hurmalı Antep fıstıklı ve sade olarak her sene üretiyor, şehir dışındaki Hataylılara da gönderiyoruz" dedi.

