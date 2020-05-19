Hatay'da kısıtlama öncesi tarihi çarşı hareketlendi

Kılıçdaroğlu, 82 genç ile video konferans toplantısında bir araya geldi - ANKARA

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,(DHA)- HATAY'da, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında arife gününden başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, tarihi Uzun Çarşı´da yoğunluk oluşturdu. <br>Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, kısıtlama yaklaşırken hazırlıklarını tamamlamak için Antakya Uzun Çarşı´ya akın etti. Salgına karşı ilan edilen pandemi sonrası işleri düşen ve yer yer kepenk kapatmak zorunda kalan Uzun Çarşı esnafı, bayrama sayılı günler kala hareketlenmeyle iş yapmaya başladı. Vatandaşların büyük ölçüde kısıtlamaya uymasıyla birlikte düşen satışlar, bayramın yaklaşması ile birlikte artış gösterince esnafın yüzü güldü. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Halil İbrahim KARAÇAY<br>2020-05-19 15:37:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.