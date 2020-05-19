Samandağ’da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 2 yaralı

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kurteres Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 E 8799 plakalı otomobilin sürücüsü Servet D. sol şeride geçmek istedi. Araç orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada park halindeki 31 SG 460 plakalı otomobile ve ardından 31 Y 9385 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.