Afrin´de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE´nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere, ramazan ayı boyunca 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.<br>İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Afrin ilçesinde ramazan yardım çalışmalarının arife gününe kadar sürdürüleceğini söyledi. Afrin´deki ihtiyaç sahibi sivillere sıcak iftar yemeği ulaştırdıklarını belirten Tahiroğlu, "Malum olduğu üzere yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında tüm toplu iftar organizasyonlarımızı iptal ettik. Bunun yerine aşevlerinde hazırladığımız sıcak yemekleri her iftarda ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, kendilerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca sadece Afrin´de 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği dağıttık. Dağıtımlarımız arife gününe kadar devam edecek" dedi.<br>Afrin´de huzurun tesis edilmesiyle birlikte bölgede 2018 yılında yardım faaliyetlerine başladıklarını anlatan Zeki Tahiroğlu, ramazan ayının ardından ilçede genel yardım çalışmalarına devam edeceklerini de belirtti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-21 10:46:41<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-