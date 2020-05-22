Hatay'da denize giren 2 kişiye 392´şer lira ceza yazıldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren Suriye uyruklu 2 kişiye, 392'şer lira ceza kesildi.<br>Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, sahilde devriye gezerken, 2 kişinin denizde yüzdüğünü gördü. Sudan çıkmaları istenilen ikili önce uyarıları dikkate almadı. Daha sonra kıyıya çıktı, ancak polisin yanına gelmek istemedi. Polisler tarafından alınarak, yol kenarına getirilen, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin (20) ile Ahmet El Hüseyin (24) olduğu belirlenen gençlere, 392'şer lira ceza yazıldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Halil İbrahim KARAÇAY<br>2020-05-22 09:41:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.