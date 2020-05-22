'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan siviller için insani yardım malzemesi gönderildi.<br>BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen toplam 109 TIR, BM görevlilerinin eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR´lar kente hareket etti. Araçlarda bulunan insani yardım malzemeleri İdlib kenti ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-22 17:13:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.