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Hatay'da kömbe kokusu sokağa taşıyor

DHA

Mehmet KOCACIK/ (Hatay), (DHA)HATAY'da, Ramazan Bayramı arifesinde ikramlık kömbe telaşı her evi sardı. Hassa ilçesinde kadınlar, evlerinde hazırladıkları kömbeleri pişirmek için sıra alırken, fırınlar aşırı yoğunluktan dolayı iftardan sonra sahura kadar kömbe pişiriyor. Hatay yöresinde Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelenlere ikram edilen kömbe, her ailede en az 5 ile 10 kilo arasında pişiriliyor. Özel unu, kabartma tozu, sütü, özel yağı, susamı, çörek otu, tahini ve diğer baharatları ile harmanlanan hamuru daha sonra içeriğine isteğe göre ceviz ve hurma katılarak veya sade olarak pasta...

Hatay'da kömbe kokusu sokağa taşıyor

<br>Mehmet KOCACIK/ (Hatay), (DHA)HATAY'da, Ramazan Bayramı arifesinde ikramlık kömbe telaşı her evi sardı.<br>Hassa ilçesinde kadınlar, evlerinde hazırladıkları kömbeleri pişirmek için sıra alırken, fırınlar aşırı yoğunluktan dolayı iftardan sonra sahura kadar kömbe pişiriyor. Hatay yöresinde Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelenlere ikram edilen kömbe, her ailede en az 5 ile 10 kilo arasında pişiriliyor. Özel unu, kabartma tozu, sütü, özel yağı, susamı, çörek otu, tahini ve diğer baharatları ile harmanlanan hamuru daha sonra içeriğine isteğe göre ceviz ve hurma katılarak veya sade olarak pasta kalıplarıyla tepsilere dizilen kömbeler, fırınlara götürülerek odun ateşinde pişirilip hem ailecek yeniyor hem de misafirlere ikram ediliyor. Hatay´da kadınlar bu zahmetli işi komşularının ve akrabalarının yardımıyla yürütüyor.<br>Kadınlar, iftardan sonra sahura kadar kömbe yaparak, fırınlarda pişirmek için sıra bekliyor.  Kömbe pişirme sırasında fırın önlerinde sosyal mesafenin korunmasına özellikle dikkat ediliyor. İçerisine birçok özel gıda maddesi ve baharat katılarak pişirilen bayram kömbesi, bölgede yaşayanların en gözde bayram tatlıları arasında yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK<br>2020-05-23 18:06:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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