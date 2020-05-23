İdlib'deki 'briket ev' hedefi 20 bine çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İdlib'deki 'briket ev' hedefi 20 bine çıkarıldı

DHA

İdlib'deki 'briket ev' hedefi 20 bine çıkarıldı

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde hayata geçirilen briket ev projesi kapsamında, hedeflenen sayı 20 bine çıkarıldı.<br>İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye´nin İdlib ili kırsalını ziyaret ederek, vakfın briket ev çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldırım, yaptığı açıklamada, yıl başında İdlib´de yaşanan göç dalgası nedeniyle briket ev inşa çalışmasına başladıklarını belirterek, "Krizin başında tüm dünyaya briket ev projesini duyurmuştuk. Ciddi şekilde gündem oldu. Şu anda bulunduğumuz arazide dahil olmak üzere 25´in üzerinde farklı lokasyonda yürüttüğümüz çalışma sonucu 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladık. Evlere aileler yerleştiriliyor. Tüm bu araziler adeta bir şehir havasını büründü" dedi.<br>'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlattıkları projeyi, arazi şartları ve hava durumuna göre birkaç ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, "İnsanlar briket evlere yerleşiyor. Çok mutlu olduklarını görüyoruz. Çocuklar dışarıda oyun oynuyor. İnsanlar kendilerine tahsis ettiğimiz evlerini daha da güzelleştiriyor. Bu çok kıymetli bir proje oldu" diye konuştu.<br>'BRİKET EV SAYIMIZI 20 BİNE ÇIKARIYORUZ'<br>İHH Genel Başkanı Yıldırım, briket ev sayısının daha da artırılması gerektiğine dikkat çekerek şöyle dedi:<br>"Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Şu ana kadar 15 bin briket ev için bize fon geldi. Ama biz bu sayıyı 20 bin eve çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla insanı barındırarak daha fazla mazlumun yüzünün gülmesini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm bağışçılarımızı aylar önce ölümden kaçarak sınır bölgelerine sığınan mazlum Suriye halkının yanında olmaya davet ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-23 19:22:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İHH, İdlib kırsalında 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladı
YEREL HABERLER İHH, İdlib kırsalında 4 bin 500 adet briket evin ...
Hatay'da kömbe kokusu sokağa taşıyor
YEREL HABERLER Hatay'da kömbe kokusu sokağa taşıyor
Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu
YEREL HABERLER Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu
Bisiklet almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Bisiklet almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya ...
Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu” Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar Erdinç Acar, korona sürecinde inşaat sektöründe alıcılar için kaçırılmaz fırsatlar ortaya çıktığına dikkat çekti
YEREL HABERLER Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu” Acar Group ...
15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in annesi, kızının mezarını çiçeklerle donattı şehit Gülşah Güler'in anne ve babası, şehit yakınlarına verilen izin kapsamında kızlarının mezarını ziyaret etti Şehit annesi Güler: “Bizim bayramımız burası”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in annesi, kızının ...
Sahte dişçiye baskın
YEREL HABERLER Sahte dişçiye baskın
Sahte dişçiye baskın
YEREL HABERLER Sahte dişçiye baskın
Reyhanlı patlamasında hem işini hem sağlığını kaybetti Hüseyin Şanverdi'nin tek hayali akülü sandalye
YEREL HABERLER Reyhanlı patlamasında hem işini hem sağlığını ...
Hatay’da kaçak dişçilik yapan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak dişçilik yapan 1 kişi yakalandı
`Müşebbek' tatlısı ramazan ayının vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER `Müşebbek' tatlısı ramazan ayının vazgeçilmezi oldu
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
YEREL HABERLER Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram ...
Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli ...
Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı
Erzin'de tarihi eser kaçakçılığı Arama yapılan araçta 27 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzin'de tarihi eser kaçakçılığı Arama yapılan araçta ...
BM´den İdlib´e 109 TIR ile insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 109 TIR ile insani yardım
Hatay'da denize giren 2 kişiye 392´şer lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Hatay'da denize giren 2 kişiye 392´şer lira ceza ...
Polise çarpıp kaçtı, araçtan 34 kilogram esrar çıktı Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polise çarpıp kaçtı, araçtan 34 kilogram esrar ...
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo ...
Vatandaşın 3 bin liralık ekmek borcunu ödedi
YEREL HABERLER Vatandaşın 3 bin liralık ekmek borcunu ödedi
Arsuz´da 2 bin yıllık ata tohumu buğdayı hasadı
YEREL HABERLER Arsuz´da 2 bin yıllık ata tohumu buğdayı hasadı
Diş Hekimi Vehbi Zafer: "Bruksizm, çene ve diş kayıplarına yol açıyor"
YEREL HABERLER Diş Hekimi Vehbi Zafer: "Bruksizm, çene ve diş ...
Afrin´de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı
YEREL HABERLER Afrin´de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı
Afrin´de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı
YEREL HABERLER Afrin´de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X