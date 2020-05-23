Samandağ’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 168 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaçay Jandarma Karakolu ekipleri arazi arama tarama esnasında Yaylıca Mahallesinde Hint keneviri tespit etti. Arazi alan içerisinde ekili 168 kök kenevir bitkisi sökülerek imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi
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