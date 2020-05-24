Zekiye Nine salgın döneminde torunlarıyla 'örme' yapıyor

<br>Mehmet KOCACIK/HASSA (Hatay), (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde Zekiye Delioğlu (71), salgın dönemini evinde torunlarıyla birlikte 'örme' yaparak geçiriyor.<br>İlçedeki Arpalıuşağı köyünde yaşayan Zekiye Delioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından torunlarıyla birlikte evde örgü yaparak zaman geçiriyor. Yasağa uyup, kendilerini izole ederken 4 torununun eğitimi için kazanç sağlayan Zekiye Nine, eski ve kullanılmayan kazaklardan elde ettiği ipleri geleneksel yöntemlerle değerlendirerek, kullanışlı hale getiriyor.<br>Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yeniden yaşatmanın heyecanını yaşayan Delioğlu, kazaklardan çözdüğü ipleri, terşi denen aletle bükerek, kirmen dediği aletle eğiriyor. Eğirdiği ipleri, torunlarının yardımıyla örerek, halk dilinde 'örme' diye adlandırılan halat haline getiriyor. Yaptığı örmeleri, 20 TL'ye satan Delioğlu, bunlardan elde ettiği gelirlerle torunlarını okutuyor.<br>Salgın sürecinde uzaktan eğitim alan ve evde kalan 20 yaş altı torunlarının yardımıyla orman köylülerinin çalı ve odun taşıma da sıkça kullandıkları 'örme'leri yapan Zekiye Delioğlu, "Boş zamanlarımızı örme örerek değerlendiriyoruz. Torunlarımı da yanıma alıyorum, onlara da öğretiyorum ve örmeleri birlikte yapıyoruz. Örmelerden kazandığım parayla onlara da okul harçlığı veriyorum. Bunlarla teselli oluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK<br>2020-05-24 10:15:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.