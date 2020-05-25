Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul” Bugün konut alan herkesin yüzde 50'ye yakın kazançlı olacağını dikkat çeken Acar, ancak 2021 yılında aynı bütçe ile istenilen şartlarda nitelikli konut bulunamayacağını söyledi

İnşaat sektörünün önemli oyuncularından Acarlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, Türkiye’de son 20 yılda gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım aracının kazandırmadığını söyledi.

Gayrimenkul sektörünün, düşen konut kredi faizleri nedeniyle korona süreci sonunda hızla yeni yatırım hamlelerine hazırlandığını kaydeden Erdinç Acar, “Konut kredi faizleri şu çok cazip rakamlara geldi. Faizlerdeki bu rakamı 2013’lerde görebiliyorduk. Ekonomi yönetimi son dönemde adeta sihirli dokunuşlara imza attı” dedi.

Konuta yatırımının orta ve uzun vadede her zaman yüksek getirilere imza attığını da söyleyen Erdinç Acar, şunları anlattı:

“Son 20 yıla baktığınızda Türkiye’de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadığını söyleyebiliriz. Son iki yılda kayda değer yeni proje de geliştirilemedi. Yeni alınan ruhsatlarda büyük düşüş var. Bu sayede stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşandı. 2021’in 6’ıncı ayından sonra tüketici konut almak istese dahi bütçesine uygun nitelikli konut bulmakta zorlanacak. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı, nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak.”



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Acar, şöyle konuştu: “İnşaat maliyetleri son iki yılda yüzde 60 arttı. İnşaat fiyatları ise yüzde 10 yükselmiş durumda. Bugün herhangi bir firmaya gidip liste fiyatından konut alsanız yüzde 50 indirimli almış oluyorsunuz. Ancak bundan sonra başlayacak yeni projelerde fiyatlar arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle çok farklı boyutlarda olacak. Tüketicilerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bundan daha uygun bir dönemin yaşanma şansı yok.”

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