Yüksek gerilim hattı direğinde asılı olarak ölü bulundu

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<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde Samet B.'nin (35), yüksek gerilim hattı direğinde asılı cesedi bulundu.<br>İlçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi kırsalındaki yüksek gerilim hat direğine iple asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, cesedin Samet B.'ye ait olduğunu tespit etti. İntihar ettiği düşünülen Samet B.'nin cesedi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-05-26 12:45:03<br>

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