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Buğday hasadı kurban kesilerek başladı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde buğdaydaki bolluk nedeniyle hasat kurban kesilerek başladı Buğdayda verim arttı, çiftçinin yüzü güldü

İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğdaydaki bolluk nedeniyle hasat kurban kesilerek başladı.

Buğday hasadı kurban kesilerek başladı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde buğdaydaki bolluk nedeniyle hasat kurban kesilerek başladı Buğdayda verim arttı, çiftçinin yüzü güldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde buğdaydaki bolluk nedeniyle hasat kurban kesilerek başladı.
İlçeye bağlı Yalangoz Mahallesi'nde çiftçiler buğday hasadına mutlu başladı. Bölgede dönüme 500 ile 700 kilogram arasında verim alan çiftçiler, hasada kurban keserek başladı. Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Çelik ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da buğday hasadına katılarak incelemelerde bulundu.
Hasat yapan çiftçi Tayfur Elitaş, 700 dönümlük ekili alanda geçen yıl dönümde 400 ile 500 kilo buğday alırken, bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı dönüm başı 500 ile 700 kilo arasında ürün beklediğini söyledi.
Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Çelik, ilçede verimin iyi, rekoltenin yüksek olduğunu söyleyerek, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çiftçiler için çok güzel bir fiyat açıkladılar. Lisanslı depoculuk da çiftçilerimiz için bir artı oldu. Buğday desteklemelerindeki tarihi artış bu yıl oldu. Bu yıl çiftçi yılı diyerek inşallah mısır desteğini de alacağız. Kırıkhan ilçemizde 150 bin dönüm arazimiz var 10 bin dönem de bahçe dağ arazilerimiz var. Toplamda 160 bin dönüm buğday arazimiz var çok şükür Rabbimiz mahcup etmedi. Rekolte ilçemizde çok yüksek bu yıl çiftçimizin yüzü gülecek” dedi.
Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da bu yıl çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyleyerek, “Allah utandırmasın. Bu yıl muazzam bir sene yaşıyoruz. İlçemizde rekoltemiz çok yüksek. Geçen yıla göre ilçemizde buğday hasadında yüzde 25 artış var. Fiyatlarda çok iyi açıklandı. Amik Ovası'ndan bu sıcağın altında Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey’e çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun korona gündeminde çiftçimizin desteklemesini yüksek fiyattan açıkladığı için çiftçimizin iyi günde kötü günde yanında olduğu için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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