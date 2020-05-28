'O günler çok özlendi'

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<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 108 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.<br>BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 108 TIR, konvoy halinde ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçiş yaparak Suriye'nin İdlib kentine hareket etti. BM´nin araçlarında yüklü bulunan insani yardım malzemeleri kent merkezinde ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-28 18:03:05<br>

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