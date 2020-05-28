Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI, (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, M.A.K. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 10 bin adet `captagon´ isimli hap ele geçirildi.<br>Reyhanlı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen M.A.K. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 10 bin adet `captagon´ hap, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 12 bin 800 TL para, ruhsatı başkası adına düzenlenmiş 3 tabanca ve 5 adet dolu fişek ele geçirildi.<br>Şüpheli M.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-28 19:17:08<br>
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