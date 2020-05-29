Habib-i Neccar Camii’nde aylar sonra ilk cuma namazı kılındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'da bulunan Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar Camisi'nde aylar sonra yeniden cuma namazı kılındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Habibi Neccar Camii yeniden ibadete açılarak, aylar sonra cuma namazı kılındı. Namaz öncesinde cami girişinde Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri ve polis ekipleri önlemler aldı. Ekipler, camiye giriş yapmak isteyen vatandaşlara maske dağıtırken, seccadesi olmayan vatandaşlara giriş izni verilmedi. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek caminin avlusunda namaz kılan vatandaşlar, namazlarını kılmasının ardından dualar ettiler.

Ayrıca Türkiye genelinde olduğu gibi İskenderun’da da sosyal mesafe kurallarına uyularak ilk cuma namazı kılındı. Nihal Atakaş Camisi'nin avlusunu dolduran yüzlerce kişi cuma namazını kıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.