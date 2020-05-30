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Simay Özyiğit, yeni kitabı için gün sayıyor Özyiğit, Influencer olma hikayesini, risk alarak çıktığı sosyal medya yolculuğunu, aynı yolu izlemek isteyen gençlere önerilerini ve youtube macerasını kaleme aldığını söyledi

İHA

Simay Özyiğit, yeni kitabı için gün sayıyor Özyiğit, Influencer olma hikayesini, risk alarak çıktığı sosyal medya yolculuğunu, aynı yolu izlemek isteyen gençlere önerilerini ve youtube macerasını kaleme aldığını söyledi

Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim adlı kitap projesinin yazarlarından olan, ünlü sunucu ve Influencer Simay Özyiğit, ikinci kitabı için hazırlıklara başladı. Özyiğit, Influencer olma hikayesini, kurumsal hayatı bıraktıktan sonra çıktığı sosyal medya yolculuğunu, aynı yolu izlemek isteyen gençlere önerilerini, sosyal medyanın görünmeyen yüzünü ve youtube macerasını kaleme aldığını söyledi.
Bugüne kadar pek çok kurumsal marka ile çalışan, organizasyonlar yapan Simay Özyiğit, 53 fenomen annenin yazarlığını yaptığı ‘Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim’ isimli ilk kitap projesinde annelik tecrübelerini ve anılarını paylaşmıştı. Kitabı çıktıktan sonra takipçileri ile imza günü düzenleyen fenomen yazar Özyiğit, devamı yönünde okurlarının beklenti içerisinde olduğunu belirterek yeni kitabı için start verdiğini söyledi. Influencer olma hikayesini, kurumsal hayatı bırakıp risk aldığı sosyal medya yolculuğunu, aynı yolu izlemek isteyen gençlere önerilerini,sosyal medyanın görünmeyen yüzünü, youtube macerasını keyifli bir dille anlattığı yeni kitabı için yayınevleri ile görüşmeye başladı. Binlerce kalbe sosyal medya sayesinde ulaşan yazar Özyiğit, hedefinin her zaman çıtayı daha yukarı taşımak olduğunu söyledi.
Yıllarca televizyon kanallarında program sunan Simay Özyiğit aynı zamanda yeni Tv projelerinde de yer alacağını bildirdi.
Pandemiden sonra daha da önemli hale gelen dijital çağda eski düzen sistemlerin ayakta kalma şansının olmadığına dikkat çeken Simay Özyiğit, “Sosyal medya ve paydaşları ile online dünyanın tahmin edilenden çok daha fazla büyüdüğünü ve özellikle son dönemde katlanarak devam ettiği görüyoruz. Ben de bu alanlara yönelik tecrübelerimden yola çıkıp aynı yolu yürümek isteyen bu alanda başarılı olmak isteyen gençlerimize yönelik çalışmalar yapıyorum. Sosyal medya konusunda da yaşanacak bazı yenilikler olacak ve bunları yakından gözlemlemek ve devamında atılımlar yaparak fark oluşturmak çok önemli” dedi.
Sosyal medya ile barışık olmak yada bağımlı olmak arasında fark olduğunu dile getiren Simay Özyiğit, “Sosyal medyayı meslek haline getirmek isteyen gençlere başarılı olmak ve fark oluşturmak için zekice adımlar atmalılar, sosyal ağları iyi taramalı ve online çalışmalar konusunda dikkatli olarak risk almalılar” tavsiyesinde bulundu.

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