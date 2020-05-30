Amik Ovası'nda üreticiler, çekirdekli meyvecilikte erkencilik avantajını kullanmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amik Ovası'nda üreticiler, çekirdekli meyvecilikte erkencilik avantajını kullanmak istiyor

DHA

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'da, Amik Ovası'nda her geçen yıl daha da ilgi gören ve alanı artan sert çekirdekli meyve için üreticiler, erkencilikten doğan avantaj nedeniyle dünya rekabeti için kargo taşımacılığının yanı sıra, soğuk hava deposu ve paketleme sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Reyhanlı'da, 5 bin dekarlık alanda sert çekirdekli erkenci meyvecilik yapıldığını söyleyen üretici Sedat Biçkin, yakın gelecekte üretimin 2530 bin dekarlık alana yayılacağını kaydetti. Soğuk hava deposu, paketleme sistemi ile yurt dışına ihracatta kargo...

Amik Ovası'nda üreticiler, çekirdekli meyvecilikte erkencilik avantajını kullanmak istiyor

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'da, Amik Ovası'nda her geçen yıl daha da ilgi gören ve alanı artan sert çekirdekli meyve için üreticiler, erkencilikten doğan avantaj nedeniyle dünya rekabeti için kargo taşımacılığının yanı sıra, soğuk hava deposu ve paketleme sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.<br>Reyhanlı'da, 5 bin dekarlık alanda sert çekirdekli erkenci meyvecilik yapıldığını söyleyen üretici Sedat Biçkin, yakın gelecekte üretimin 2530 bin dekarlık alana yayılacağını kaydetti. Soğuk hava deposu, paketleme sistemi ile yurt dışına ihracatta kargo uçaklarının Hatay´da olmamasının ova için en büyük eksiklik olduğunun altını çizen Biçkin, "Yurt dışına açılma projemiz var ama bu önemli eksikliklerin acilen giderilmesi şart. Bakanlıktan bu konuda destek ve yardım, bir çalışma başlatılmasını bekliyoruz" dedi.<br>'HEDEFİMİZ GELECEKTE 100 BİN TON MEYVE ÜRETİMİ'<br>Amik Ovası´nda başlayan ve ilerleyen yıllarda bahçe alanının artacağını sözlerine ekleyen Biçkin, sert çekirdekli denilen meyve ağaçlarının her yıl arttığını ifade ederek, "Ovamızda, kayısı, tüylü  ve yassı şeftali, nektarın üretim artışı var. Şu anda 10 bin tonun üzerinde meyve yetiştiriyoruz. Bu, 10 yıl içerisinde 100 bin tonu bulacak, dünyada sert çekirdekli meyve yetiştirme sahası Amik Ovası olacaktır" diye konuştu.<br>RUSYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR, SIRADA AVRUPA VAR<br>Biçkin, sert çekirdekli meyvelerin halen Rusya´ya ihraç edildiğini, Avrupa´ya ise henüz gitmediğini belirterek, Avrupa normlarına endeksli olması için bölgeye soğuk deposu, paketleme sistemi ve hava kargo sisteminin gelmesinin kaçınılmaz olduğunu, meyvelerin paketlendikten sonra aynı gün kargo uçağı ile ihracatının gerçekleşebileceğini kaydetti.DHA-Ekonomi Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-30 10:29:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaciğer yetmezliği nedeniyle beklediği organ bulundu, ameliyatı için yardım istedi
YEREL HABERLER Karaciğer yetmezliği nedeniyle beklediği organ ...
HOİ Başkanı Adem Köse: "Saç ekiminde en çok FUE tekniği tercih ediliyor"
YEREL HABERLER HOİ Başkanı Adem Köse: "Saç ekiminde en çok FUE ...
Simay Özyiğit, yeni kitabı için gün sayıyor Özyiğit, Influencer olma hikayesini, risk alarak çıktığı sosyal medya yolculuğunu, aynı yolu izlemek isteyen gençlere önerilerini ve youtube macerasını kaleme aldığını söyledi
YEREL HABERLER Simay Özyiğit, yeni kitabı için gün sayıyor Özyiğit, ...
Erzin’de narenciyede kırmızı alarm Aşırı sıcaklar Erzin’deki narenciye ağaçlarının meyvelerini döktü
YEREL HABERLER Erzin’de narenciyede kırmızı alarm Aşırı sıcaklar ...
Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.
YEREL HABERLER Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı. ...
Deniz kenarında sosyal mesafeli namaz
YEREL HABERLER Deniz kenarında sosyal mesafeli namaz
Habib-i Neccar Camii’nde aylar sonra ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Habib-i Neccar Camii’nde aylar sonra ilk cuma namazı ...
Cuma namazı için tek kullanımlık seccade ürettiler
YEREL HABERLER Cuma namazı için tek kullanımlık seccade ürettiler
Payas'ta Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi
YEREL HABERLER Payas'ta Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi
MS Erken teşhis ile kontrol altına alınabilir
YEREL HABERLER MS Erken teşhis ile kontrol altına alınabilir
Amik Ovası´nda buğday rekoltesi sevindirdi
YEREL HABERLER Amik Ovası´nda buğday rekoltesi sevindirdi
Amik Ovası´nda buğday rekoltesi sevindirdi
YEREL HABERLER Amik Ovası´nda buğday rekoltesi sevindirdi
Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor Harabe haldeki tarihi kesme taş dükkanlarda faaliyet gösteren esnaf tahliye edildi, yapılar restore edilerek ilk günkü güzelliğine kavuşturuldu
YEREL HABERLER Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü ...
İki kardeşin yaralandığı kaza yerinde toplananlar, sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER İki kardeşin yaralandığı kaza yerinde toplananlar, ...
Hatay’da işyeri yangını
YEREL HABERLER Hatay’da işyeri yangını
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
BM´den İdlib´e 108 TIR ile insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 108 TIR ile insani yardım
BM´den İdlib´e 108 TIR ile insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 108 TIR ile insani yardım
Farklı numaralı ayakkabı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Farklı numaralı ayakkabı hırsızlığı kamerada
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi
Köy evinde yaptığı yemeklerle takipçi sayısı 1 buçuk milyon oldu
YEREL HABERLER Köy evinde yaptığı yemeklerle takipçi sayısı 1 buçuk ...
Buğday hasadı kurban kesilerek başladı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde buğdaydaki bolluk nedeniyle hasat kurban kesilerek başladı Buğdayda verim arttı, çiftçinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Buğday hasadı kurban kesilerek başladı Hatay’ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X