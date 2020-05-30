Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza verilecek

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY´ın Arsuz Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını, doğal yaşam alanı olan sahillerde koruma altına aldı. Kum zambaklarını koparanlara 48 bin lira ceza verilecek.<br>Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sahilleri süsleyen ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambaklarını koruma altına aldı. Arsuz Gözcüler Sahili'ndeki kum zambaklarının çevrelerine şerit çekildi. Ayrıca zambakların koparılmasını engellemek için uyarı tabelaları asıldı.<br>Tabelalarda kum zambağına zarar veren kişilere 48 bin lira ceza uygulanacağı da belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-05-30 11:47:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.