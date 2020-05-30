Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

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<br>Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay), (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.<br>Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ile komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK<br>2020-05-30 12:10:41<br>

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