Kiliselerde de cemaatle ibadete başlandı

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)İSKENDERUN'daki kiliselerde, normalleşme süreci kapsamında koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak toplu ibadete yeniden başlandı.<br>Paskalya süresince yapılamayan ayinler için İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi de kapılarını yeniden cemaate açtı. İbadethanelerin yeniden açıldığı ilk günde Ortodoks Kilisesi'nde Peder Dimitri Yıldırım yönetiminde Kutsal Paskalya Ayini gerçekleştirildi. Yıldırım'a kilise zangoçları ve personeli de eşlik ederken, ibadete sınırlı sayıda insan katıldı. Tedbirler kapsamında ayine katılanların, girişlerde ateşi ölçüldü, ayin süresince maskelerin takılı olmasına dikkat edildi. <br>İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım 2 buçuk ay aradan sonra tekrar ayinlere başladıklarını ifade ederek, "Dün diriliş bayramının veda günüydü. Bugün de Mesih İsa´nın göğe çıkış bayramını kutladık. Bizim için en önemli şey maske, maskesiz girilmiyor kiliseye. İçeri girmeden önce cemaat dezenfekte kullanıyor ve ateş ölçüldükten sonra geçiyor. Kilisemizin normal kapasitesi 150 kişi, biz maksimum 30 kişi alıyoruz kiliseye fakat şu ana kadar 30 kişi gelmedi zaten" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ <br>2020-05-30 20:06:08<br>

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