Hatay'a şehit ateşi düştü

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<br>Hüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.<br>Hakkari'de görev yapan Piyade Er Mehmet Günay, Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Er Mehmet Günay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi´nde oturan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından Hatay'a gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Hüseyin BOZOK<br>2020-05-30 20:45:28<br>

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