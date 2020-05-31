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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.
Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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