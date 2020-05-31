Şehit Er Günay, son yolculuğuna uğurlandı

<br>Ufuk AKTUĞHüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay (21), memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.<br>Hakkari'de görev yapan Piyade Er Mehmet Günay, Çukurca'da PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Er Mehmet Günay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi´nde oturan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılan askeri törenin ardından Hatay'a getirildi.<br>Şehit Piyade Er Mehmet Günay için Kıyıgören Mahallesi'ndeki pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve yakınları katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin gözü yaşlı babası Hüseyin ile annesi Şemse Günay'ı, Vali Doğan teselli etti. Günay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Hüseyin BOZOK<br>2020-05-31 17:21:51<br>

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