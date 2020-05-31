Su kanalına düşen eşek kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde su kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Mağracık Mahallesi'nde sahibsiz eşek, yol kenarındaki su kanalına düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi, su kanalına düşen eşeği halat yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
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