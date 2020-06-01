Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye kurtardı Bitkin haldeki tilki, kendisine geldikten sonra doğal ortamına bırakıldı

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Hatay Kırıkhan ilçesinde, 10 metrelik su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesinde bugün öğle saatlerinde, 10 metre derinliğindeki bir su kuyusuna tilki düştü. Mahalleli, durumu fark edip itfaiyeye bildirdi.

Merdivenle kuyuya inen bir itfaiye eri, kement haline getirdiği ipi boğazına geçirdiği tilkiyi yukarı çekerek dışarı çıkardı.

Bitkin haldeki tilki, kendisine geldikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

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