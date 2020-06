Doğan Kartal: "Turizm sektörü koronadan olumsuz etkilenmeye devam edecek"

Turizm yatırımcısı Doğan Kartal, sektörün korona virüse karşı aşı bulununcaya kadar olumsuz etkilenmeye devam edeceğini söyledi.

Doğan Kartal, başta Van, İzmir, Ankara, Antalya gibi bir çok yerde bulunan yatırımlarındaki korona virüs (Covid19) sürecinde geçmekte olan turizmi değerlendirdi. Turizm sektörünün bu yıl pandemiden çok büyük ölçüde etkileneceğini belirterek, "Tüm dünya ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid19 sebebiyle, insanlar toplu alanlara çıkamamakta. Çıksa bile kendilerinden korkar hale gelmiş durumda. Dünya genelinde bir panik devam ediyor. Aşı bulununcaya kadar zaten böyle devam edecek. Turizm konusunda insanlar denize girmekten bile çekinmekteler, ortada bir muallak var. Yaz olarak düşünmeyin, kış günü de belki bir Uludağ’a ya da Erciyes’e kayak turizmi için gidemez hale geleceğiz. Bunun sebebi ise bildiğiniz üzere salgın hastalıktır. Çünkü bu hastalık girdiği her ortamdaki kişi ve kişilere bulaşmaktadır. Oradan da hastalığın bulaştığı kişi ya da kişiler gezdiği, gittiği, dolaştığı, girdiği başka ortamlardaki kişi ya da kişilere de, yine korona virüs hastalığını bulaştırmaktadır. Her ne kadar korunarak, deniz turizmi ya da kayak turizmi yapılmak istense de bu yine de yeterince güvenilir olmamakta" diye konuştu.

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra turizm üzerine yaptıkları yatırımların başına geçtiğini belirten Kartal, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve dünya genelinde, Covid19 sebebi ile olumsuz etkilenen turizm sektörü, doğal olarak hem ülkemizin, hem de diğer tüm ülkelerin milli hasılasına turizmden dolayı herhangi bir destek gelemeyecektir. Çünkü kimse kayak turizmi ya da deniz turizmi için evinden çıkıp gitmeyince, doğal olarak turizm olayı durma noktasına gelmiştir. İnanıyorum ki çok yakın bir zamanda bu salgın hastalık durumu sona erecek ve hem ülkemiz hem de bütün dünya rahat bir nefes alarak, turizm için yeniden bir araya gelecekler. Biliyorsunuz ki, insanlar yazları sıcaktan bunalıp, denize girmek isterler. Kışları ise bir Uludağ ya da bir Erciyes’e gidip kayak yapmayı isterler. Her sene yaz ve kış aylarında düzenli olarak devam etmekte olan bu tarz turizmler ne yazık ki Covid19 sebebi ile durdurulmuştu. Ülkemizde ve dünyamızda bu süreç halen daha bitmiş durumda değil, bu yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor, yoksa daha üzücü sorunlarla karşılaşabiliriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.