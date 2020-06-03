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Samandağ'a "Gastronomi Köyü" kuruluyor Gastronomi Köyü projesi TKDK’dan hibe almaya hak kazandı Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: "Bu projeyle sadece Samandağ’a değil, bütün Hatay’a hatta bütün Türkiye’ye hitap edeceğiz"

İHA

Samandağ Belediyesinin öncülüğünde kurulan ve belediyenin ortak olduğu Kadın Girişimi Kooperatifi, Türkiye'nin ilk Gastronomi Köyü projesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe almaya hak kazandı.

Samandağ'a "Gastronomi Köyü" kuruluyor Gastronomi Köyü projesi TKDK’dan hibe almaya hak kazandı Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: "Bu projeyle sadece Samandağ’a değil, bütün Hatay’a hatta bütün Türkiye’ye hitap edeceğiz"

Samandağ Belediyesinin öncülüğünde kurulan ve belediyenin ortak olduğu Kadın Girişimi Kooperatifi, Türkiye'nin ilk Gastronomi Köyü projesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe almaya hak kazandı.
Samandağ’da istihdam sağlayarak üretime katkı sunmak amacıyla kurulacak olan Gastronomi Köyü projesinin imzaları atıldı. İmza törenine Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz ve eşi Selda Eryılmaz, TKDK Hatay İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy, Belediye Meclis Üyesi Atiye Sönmez Erdoğdu ve Samandağ Belediyesi Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz katıldı.
Başkan Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün çok önemli bir projenin imzalarını attık. Gastronomi Köyü projesi, yıllardır hayalini kurduğumuz, istihdama yönelik, üretime yönelik bir proje. Bu Türkiye’de ilk Gastronomi Köylerinden biri olacak. Hazırlamış olduğumuz proje için TKDK’ya başvuru yaptık, projemiz kabul edildi. Projenin maliyeti 5 milyon TL. Bunun yüzde 65’i TKDK tarafından hibe olarak karşılanacak, geri kalan yüzde 35’i de kooperatifimizin ortakları arasından karşılanacak. Kadın Girişimi Kooperatifi Samandağ Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan ve belediyenin ortak olduğu bir kooperatif. Bu kooperatif ile amacımız, istihdam sağlamak, kadınlarımıza sahip çıkmak ve üretime katkı sunmaktır. Şu anda özellikle bu salgınla birlikte dünyada yeni bir sayfa açılıyor, üretmek lazım, istihdam oluşturmak lazım, bu projemizin de bu sürece katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.
Gastronomi Köyü’nü, Samandağ Belediyesi adına kayıtlı 24 dönüm arazi üzerinde, Vakıflı Köyü‘nde, doğa manzarası olan, tabiatla iç içe bir alanda oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Eryılmaz, "Bu imzalar atıldıktan çok kısa bir süre sonra yatırıma başlayacağız. Herhangi bir yasal engel kalmadı. Çok kısa bir süre içerisinde bu projemizi hayata geçireceğiz. Bu projeyle biz sadece Samandağ’a değil, bütün Hatay’a hatta bütün Türkiye’ye de hitap edeceğiz. Samandağ’a kim geliyorsa oraya mutlaka uğrayacaktır. Konaklama alanlarımız olacak, yerel ürünlerimizin üretme alanı olacak, 24 saat çalışan bir yer olacak. Bundan sonra kurulacak olan bu tür tesislere de öncülük yapacaktır. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Başta Samandağ halkına sonra bütün Hatay’a ve Türkiye’ye hayırlı olsun“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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