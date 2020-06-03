Motosiklet hırsızları tutuklandı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerde meydana gelen 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip 3 kişiyi tespit etti. Şüpheliler U.A., B.A. ve K.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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