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Oto servisinde kedi kurtarma operasyonu Hatay’da bir cipin motor bölümüne sıkışan kedi servis çalışanları tarafından kurtarıldı

İHA

Hatay'da bir cipin motor bölümüne sıkışan kedi, servis çalışanları tarafından kurtarıldı.

Oto servisinde kedi kurtarma operasyonu Hatay’da bir cipin motor bölümüne sıkışan kedi servis çalışanları tarafından kurtarıldı

Hatay’da bir cipin motor bölümüne sıkışan kedi, servis çalışanları tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Fazıl Hatay, cipine binmek üzereyken, aracının motor bölümünden ses geldiğini fark etti. Motor kaputunu açan sürücü, içerisinde kedi olduğunu gördü. Önce kendi imkanları ile kediyi motor bölümünden çıkarmaya çalışan Hatay, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca aracını servise götürdü.
Servis çalışanları aracın bazı parçalarını sökerek, kediyi olduğu yerden çıkarmayı başardı.
Kedi, önce şaşkınlık içerisinde servis içerisinde koşmaya başlarken, daha sonra servis çalışanları kediyi güvenli yere bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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