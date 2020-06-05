Titus Tüneli yakınında kuru ot yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi’nde Titus Tüneline yakınında henüz bilinmeyen nedenle kuru otlar alev alarak yanmaya başladı.
Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın dört koldan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.