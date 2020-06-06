Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

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<br>Mehmet EZER/HATAY, (DHA)HATAY'da jandarmanın 5 ilçede eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.<br>Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları kapsamında Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde 39 şüpheliye ait 41 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu hap, esrar, Hint keneviri, cep telefonu, ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı av tüfeği ele geçirilirken, 1'i Suriyeli 34 kişi gözaltına alındı.<br>Soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Mehmet EZER<br>2020-06-06 11:32:31<br>

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