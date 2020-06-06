Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu

<br>Mehmet KOCACIK/KUMLU (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kumlu ilçesinde, emekli polis Osman Bahçıvan (55), balık tutmak için gittiği Afrin Çayı'na düşüp, boğularak hayatını kaybetti.<br>Olay, dün akşam Uzunkavak Mahallesi'ndeki Afrin Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre balık tutmak için Afrin Çayı kıyısına giden emekli polis Osman Bahçıvan, dengesini kaybederek, suya düştü ve boğularak hayatını kaybetti.<br>Bahçıvan'ın eve dönmemesi üzerine aile, Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.<br>Bölgeye sevk edilen dalgıç timler, bu sabah, suda Osman Bahçıvan´ın cansız bedenini buldu. Bahçıvan'ın cesedi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kumlu Mehmet KOCACIK<br>2020-06-06 16:49:07<br>
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