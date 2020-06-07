Çevlik plajı insan akınına uğradı

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Çevlik Plajı, sabahın erken saatlerinden itibaren balık tutan ve yüzen vatandaşlar ile doldu taştı, sosyal mesafeye uyulmadı.

Samandağ ilçesinde bulunan ve dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Çevlik Plajı, yeni tip korona virüs (Kovid19) kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun bir kalabalıkla karşılaştı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize yakın parklarda oturdu, sahilde gezinti yapıp denize girdi. Bazı vatandaşların güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı.

Denizde yüzen ve oturanların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Kısıtlamanın kalkmasıyla Çevlik Plajında denize giren Yusuf Çetinkaya, "Sahillerin açılması çok iyi oldu hiç olmazsa korona virüsün azalması insanlar için daha rahat olur" dedi.

Denize giren Nur Hatunoğlu Bozkurt ise, "Sezon açıldı. Biz Mart ayından beri evdeydik çocuklarımızla sezon açılınca burada da eviniz var bizde buraya geldik en azından bir nefes alıyoruz" dedi.

Hatunoğlu Bozkurt da, "Korona virüs hepimizi etkiledi. Sezonun açılması iyi oldu ama insanlarımız keşke sosyal mesafeye daha çok uysalar biz de çok memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Sahilde balık tutmayı tercih eden amatör balıkçı Durmuş Yetişen ise, "Sezonu 3 ay korona virüsten kaynaklı kapalı olduğu için şu aralar tam bir balık mevsimi" dedi.

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