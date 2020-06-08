Musa Ağacı'na ziyaretçi akını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Musa Ağacı, korona yasağının kalkmasıyla adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Korona yasaklarının kalkmasıyla vatandaşlar, doğal güzelliği ve heybetiyle dikkat çeken Musa Ağacı'nı görmek için Samandağ'a akın etti.

Musa Ağacını ziyaret eden Salim Dablan, "Dışarı çıkamıyorduk. Bunun yanında korona virüs dönemi geçtiğini biliyoruz. Şu an için ufak tefek endişeler olsa bile yaz geldi. Herkes dışarıda. Dolaysıyla iyi bir ortam var, mutluyuz" dedi.

Halk arasındaki rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Musa, Samandağ'da buluştuktan sonra Hıdırbey köyü yakınında bulunan Musa Dağı'na doğru birlikte yola çıkar. Şu an Musa Ağacı olarak bilinen yere geldiklerinde Hz. Musa'nın susadığı ve oraya bastonunu bırakarak, dereden su içtiği anlatılır. Su içmelerinin ardından yola devam eden Hz. Musa, asasını unuttuğunu fark eder. Hz. Musa'nın bunun üzerine geri döndüğü ve burada asasının bugün Musa Ağacı dedikleri ağaca dönüştüğünü gördüğü rivayet edilir.

Hz. Musa'nın asasının Abı Hayat (ölümsüzlük suyu) sayesinde filizlenip kök salması sayesinde büyüdüğüne inanılıyor.

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