Hatay Gastronomi Evi, Türkiye’ye rol model oldu UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucusu Nazan Savaş, bir yılda 300 çeşit yemek yaparak şehrin tarih ve kültürünün en güzel şekilde yansıttıklarını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Gastronomi Evi, Türkiye’ye rol model oldu UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucusu Nazan Savaş, bir yılda 300 çeşit yemek yaparak şehrin tarih ve kültürünün en güzel şekilde yansıttıklarını söyledi

İHA

Hatay'da geçtiğimiz yıl açılan Gastronomi Evi, Türkiye'nin birçok iline rol model oldu. Farklı şehirlerden gelen yetkililer, incelemelerde bulunarak bilgiler alıyor.

Hatay Gastronomi Evi, Türkiye’ye rol model oldu UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucusu Nazan Savaş, bir yılda 300 çeşit yemek yaparak şehrin tarih ve kültürünün en güzel şekilde yansıttıklarını söyledi

Hatay’da geçtiğimiz yıl açılan Gastronomi Evi, Türkiye’nin birçok iline rol model oldu. Farklı şehirlerden gelen yetkililer, incelemelerde bulunarak bilgiler alıyor.
2017 yılında UNESCO tarafından Hatay'ın UNESCO gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, ilin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, kısa sürede Türkiye’de rol model oldu. Eski bir Antakya evi olan Aslanlı ev restore edilerek Gastronomi Evi’ne dönüştürülürken içerisinde Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet temalı odalar bulunuyor.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucusu Nazan Savaş bir yılda 300 çeşit yemeğin yapıldığı evin içerisinde Hatay’ın tarihinin, kültürünün yansıtıldığını belirterek “UNESCO Hatay Gastronomi Evi Mart 2019’da açıldı ve 1 yılını doldurdu. Bilindiği üzere 2017 yılında Hatay, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri ilan edilmişti. Bu çerçeve de Hatay Büyükşehir Belediyesi bu evin restorasyonunu yaptı ve gastronomi alanına kazandırılması adına çalışmalar yürütüldü. Aslında burası eski bir konak ve sadece gastronomi evi olarak planlanmadı. Aynı zamanda dönemsel tarihsel süreç içerisinde ki kültürümüzü, tarihimizi, arkeolojik eserlerimizi, zanaatımızı yansıtsın ve bunları ortaya koyarken bilişim teknolojilerinden yararlansın istenildi. Yaklaşık 1 yılda 300 çeşit yemek yaptık. Derin çalışmalar yapılarak hem yeniden yaptığımız, mesela eskiden yapılan ama unutulan yemekler yapılıyor ya da yeni yemekler üretiliyor. Örneği enginar ile ilgili, Hatay’ın enginarı çok ünlüdür. Atatürk için de çok özeldir. Ölüm yatağında iken enginar istiyor ve İstanbul’da o dönem bulunamadığından dolayı Hatay’dan gönderiliyor ama maalesef yetiştirilemiyor” dedi.
UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nin Hatay’da ki yemek sektöründe bulunan firmalara da örnek olduğunu belirten Savaş “biz bu evi açarken rol model, lokomotif olacak dedik. Kimlere olacak? Hatay içinde ki özel sektör, kamu kuruluşlarının sektörleri, hem de STK’ların. Hakikaten kısa sürede yapısal ve işleyiş olarak bizi model olarak alan özel ve kamu olmak üzere firmalar oldu. Sonra diğer şehirlerinden de gelip incelemeye başladılar. Mersin Belediyesi, Gaziantep, Gastronomi şehri olduktan sonra Afyon’dan gelip inceleme yaptılar ve memnun ayrıldılar. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aradılar ve böyle bir ev açacaklarını söylediler. Aslına bakarsınız parti gözetmeksizin her türlü belediye ve kamu kurumu gelip incelemek istiyor.
Savaş, Dünya çapında da rol model olmak istediklerini belirterek “biz bundan çok mutlu oluyoruz. Çünkü hedeflerimize ulaşmışız. Sadece İl genelinde değil, Türkiye genelinde rol model olmaya başladık. İnşallah dünya çapında da rol model olacağız. Çünkü zaten önümüzde EXPO süreci var, dolayısı ile dünyaya rol model olacağız diye hedef koyduk kendimize” dedi.
En iyi çıkış yapan mekan olarak ödül aldıklarını dile getiren Nazan Savaş “İnternet üzerinde tavsiyelerin ifade edildiği web sitelerinde en çok çıkış yapan kurum olmuşuz. İstanbul’da ki medya ajansları bunu fark ediyor ve bize birincilik ödülü veriyorlar. Yılın en iyi çıkış yapan mekan ödülünü aldık, bu da bizim için gurur oldu” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Musa Ağacı'na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Musa Ağacı'na ziyaretçi akını
Çevlik plajı insan akınına uğradı
YEREL HABERLER Çevlik plajı insan akınına uğradı
Hatay’da maganda kurşunu bir bebeği öldürdü
YEREL HABERLER Hatay’da maganda kurşunu bir bebeği öldürdü
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı
YEREL HABERLER Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın ...
Bakan Soylu: İdlib'deki siviller için 696 milyon milyon 544 bin TL toplandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İdlib'deki siviller için 696 milyon ...
Bakan Soylu'dan İdlib için samimiyet çağrısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib İnsani Yardım Toplantısı"nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Soylu: "Batılı muhataplarımız şunu da bilmelidirler ki hem buradaki dengeleri bozup, hem de bununla ilgili maliyetlerden kaçınmak, onların düşündüğü kadar kolay değildir. Burada herkese düşen sorumluluklar vardır. Dünyanın medeniyet değerlerinin samimiyet testi, İdlib’den geçmektedir" "Korona günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib’de yaşananlara sırtını dönmemelidir" "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değil"
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan İdlib için samimiyet çağrısı İçişleri ...
Poyraz Berkay Matoğlu; “Topraktan senetle ev alma fırsatı sunuyoruz”
YEREL HABERLER Poyraz Berkay Matoğlu; “Topraktan senetle ev alma ...
Hatay'ın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'ın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 34 ...
Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza
YEREL HABERLER Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin ...
Hatay’da masaj salonlarına operasyon 21 kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da masaj salonlarına operasyon 21 kadın ...
Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu/ Ek ...
Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu
YEREL HABERLER Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu
Emekli polis, balık tuttuğu derede boğuldu
YEREL HABERLER Emekli polis, balık tuttuğu derede boğuldu
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi
YEREL HABERLER Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X