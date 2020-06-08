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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkhan’da uyuşturucu operasyonu; 35 gözaltı

İHA

Hatay'ın Kırıkhan merkezli olmak üzere 5 ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan’da uyuşturucu operasyonu; 35 gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan merkezli olmak üzere 5 ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde 39 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine operasyon yapıldı. Operasyonda 3,5 gram toz esrar, bir kilo kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147 gram bonzai, bin 71 adet hap, 98 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet namlusu değiştirilmiş tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet şarjör, susturucu, 2 adet bıçak, 3 adet av tüfeği, 3 adet el telsizi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1'i Suriye uyruklu 34 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkhan ilçe jandarmada sorguları tamamlanan 34 şüpheliden 15’i il ve ilçe jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin sorgusuna devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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