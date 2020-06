Poyraz Berkay Matoğlu; “Bağlarbaşı Plus Projesi’ni kısa sürede tamamlayacağız”

Emay Group ortaklarından Poyraz Berkay Matoğlu, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı’nda inşaatına başladıkları Bağlarbaşı Plus projesinin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Genç işadamı Poyraz Berkay Matoğlu, 1 dönüm üzerine yapmakta olduğu Bağlarbaşı Plus projesinin 4 daire üzerine kurulu bulunan yapının oldukça ferah ve kullanışlı olduğunu söyledi. Projede satışların başladığını duyuran Matoğlu, her bütçeye uygun daire seçeneklerinden dolayı büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Matoğlu, “İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden Gaziosmanpaşa’nın Bağlarbaşı bölgesinde geliştirdiği Bağlarbaşı Plus Evleri’nin yarısı satıldı. Yatırım değeri oldukça yüksek bir lokasyonda bulunan ve yakın bir zamanda teslim edeceğimiz Bağlarbaşı Plus hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor" dedi.

