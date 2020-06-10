Fotokapana yakalanan avcılara 10 bin TL ceza

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<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'da, Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi'nin av koruma ekibinin biyolojik çeşitlilik izleme ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla çeşitli noktalara konumlandırdığı fotokapana yakalanan 5 kaçak avcıya 10 bin 265 TL para cezası kesildi.<br>Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şubesi'ne bağlı av koruma ekibinin il genelinde biyolojik çeşitlilik izleme, biyokaçakçılık ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla doğada birçok noktaya konulan fotokapanların görüntü kayıtları tarandı. Görüntü kayıtlarında, Hatay'ın Samandağ, İskenderunArsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı avlanan 5 kişi tespit edildi.<br>Batıayaz Jandarma Komutanlığı'nın tahkikatı sonucunda kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 5 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-06-10 17:11:30<br>

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