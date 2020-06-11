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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor

DHA

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen, kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin yapımında sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği sanayi sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da...

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen, kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek.<br>Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin yapımında sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği sanayi sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğru, sanayi sitesinin 465 bin metrekare arazi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile yapımında sona geldiğini söyledi. Doğru, "İnşaatı yapılan sanayi sitemizin altyapısı bakanlığımız, kooperatifimiz ve mahalli imkanlarla tamamlanmıştır. Enerji ihtiyacımızı karşılamak üzere iş yerlerinin çatılarında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilecektir. Örnek teşkil edecek yaşayan bir sanayi sitesi olacaktır" dedi.<br>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek eylül ayında sanayi sitesinin açılışını yapmayı planladıklarını, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan´ın yapması talebinde bulunduklarını söyleyen Doğru, şöyle devam etti:<br>"Fabrikalarımızda inşaatlarımız tamamlanmış durumda altyapılarımızda son testler yapılıp 15 gün içerisinde beton asfalt çalışmalarımız başlayacaktır. Sitemizde 100 mobilya fabrikamız mevcut, 30'u aktif üretim yapmaktadır. Diğer firmalarımız da üretime uygun hale getirebilmek için gerekli olan düzenlemelerini yapmaktadır. Yaklaşık bu ay sonu veya önümüzdeki ay içerisinde firmalarımızın tamamının üretime başlamasını planlamaktayız."<br>'HEDEFİMİZ 500 MİLYON DOLAR İHRACATA ULAŞMAK'<br>Yaklaşık 15 bin istihdam hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Doğru, şunları söyledi:<br>"Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza verdiğimiz sözle 500 milyon dolar ihracata ulaşmak istiyoruz. Mobilya sektörümüz Hatay´da önemli bir sektördür. Bunu daha da ileri götürebilmek adına mevcut olan üretim alanlarına geçtikten sonra kapasitemizi ve ürün anlamında da firmalarımız için katma değerli ürün üretebilmeyi planlamaktayız. İnşallah en kısa süre içerisinde burada tam kapasiteye ulaşabileceğimizi hedefliyoruz. Sitemizde mevcutta bulunan sosyal tesis alanlarımız, yeşil alanlarımız, güneş enerjisiyle elektrik üretimi, kreş alanımız ve spor tesisimiz bulunuyor. Yani tam anlamıyla yaşayan bir site haline getirmeyi planlıyoruz. 10 bin çalışan hedefine, 10 bin ağaç dikimi yapıyoruz. Buradaki her çalışanımızın bir ağacı olsun istiyoruz. Tüm binalarımızın önlerine Türk bayrağımızı yerleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak, projemizin başarıya ulaşmasındaki en büyük etkenimiz birlik içerisinde hareket etmemizdir."<br>'ÖNEMLİ OLAN ÇOK ÜRÜN DEĞİL, KATMA DEĞERLİ ÜRÜN'<br>Başkan Hüseyin Doğru, mobilya imalatında en önemli olanın tasarım olduğuna dikkat çekerek, "Çok ürün üretmekten ziyade katma değerli ürün üretmeyi hedeflemekteyiz. Avrupa ve Amerika pazarına ulaşabilmeyi oraya uygun nitelikte ve uygun tasarımlarda ürün üretebilmek çaba ve gayreti içerisindeyiz. Bundan sonraki aşamalarda projemizi burada bırakmayıp daha da genişleyip, büyüterek hem sektörümüze hem şehrimize hem de ülkemize daha faydalı olmak için elimizden geldiği kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim burada üreticilerimiz arasında ahşap işlemeciliği konusunda çok iyi olan firmalarımız var. Zigon sehpa imalatında Türkiye´de ve dünyada da aslında Antakya olarak iyi bir noktadayız. Çok çeşitli ve çok adetli üretim yapan firmalarımız mevcut. Modern koltuk, yemek ve ev mobilyası, yatak odası üreten ve kapı, mutfak üreten firmalarımız mevcut" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-06-11 08:21:38<br>

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