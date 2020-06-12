Hatay'ın 3 yaylasında çekirge istilası 

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<br>Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yaylada bahçeleri, çekirge istila etti.<br>Amanos Dağı eteklerinde yer alan Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerde çok sayıda çekirge görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bölgeye gelip, bahçelerde ilaçlama yaptı. Ekipler, bahçe sahiplerine de çekirge ile mücadele kapsamında ücretsiz ilaç dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK<br>2020-06-12 09:46:38<br>

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