Yayla evlerinden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

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Hatay’da yaylalık mahallelerdeki evlerden zeytinyağı, bakır ve beyaz eşya çaldıkları ileri sürülen 6 kişi tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, artan hırsızlık ihbarlarının ardından çalışma başlattı. Ekipler, Kırıkhan ilçesine bağlı yayla evlerine girdiklerini tespit ettikleri hırsızları yakalamak için operasyon düzenledi.

Evlerden zeytinyağı, bakır ve beyaz eşya çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin mahallelerde şüphe çekmemek için eskici gibi dolaştıkları tespit edilirken, zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan S.C. (35), yabancı uyruklu M.Ç. (34), K.H. (39) Y.M. (46), R.M. (21), yabancı uyruklu S.A. (24) tutuklanırken, K.C. (37) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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