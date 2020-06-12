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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kilolu yüz görüntüsü yanak inceltme operasyonuyla düzeltilebilir”

İHA

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Dilber, kişilerin bazen ideal kiloda olsa bile mevcut yüz yapısındaki yağ oranı nedeniyle kilolu görünebildiğini, bu görüntünün de yanak estetiği operasyonu ile düzeltilebildiğini söyledi.

Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kilolu yüz görüntüsü yanak inceltme operasyonuyla düzeltilebilir”

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Dilber, kişilerin bazen ideal kiloda olsa bile mevcut yüz yapısındaki yağ oranı nedeniyle kilolu görünebildiğini, bu görüntünün de yanak estetiği operasyonu ile düzeltilebildiğini söyledi.
Bişektomi veya halk arasında bilinen ismi ile yanak inceltme ameliyatının bukkal yağ dokusunun ameliyatla bir kısmının çıkarılması sonucunda yüz hatlarına daha keskin bir görünüm kazandırma ve yanak çevresine şekil verme işlemi olduğunu anlatan Dr. Ahmet Dilber,” Bu işlem sayesinde çene ve elmacık kemiklerinin ön plana çıkması sağlanarak yüz hatları daha belirgin hâle getirilir. Yüz hatları arasında daha orantılı bir görünüm elde edilir. Bu sayede kişinin yüzü daha estetik, çekici ve genç bir görünüme kavuşur” dedi.
Yapılan işlem hakkında bilgi veren Dr. Dilber, ağız içinden yaklaşık 1 cm boyutunda kesi yapılarak bukkal yağ yastıkçığı olarak adlandırılan bölgede mevcut olan fazla yağ dokusunun çıkarıldığı operasyonun genellikle lokal anestezi altında yaklaşık 20 dakika sürdüğünü söyledi. Müdahale yanağın iç tarafından yapıldığı için cilt yüzeyinde kesi izi kalmadığını vurgulayan Dr. Ahmet Dilber, şöyle devam etti;
“Ağız içindeki küçük kesi de eriyen dikişlerle kapatıldığı için dikiş aldırma işlemi de gerekmez. Bazen kişi ideal kiloda olsa bile mevcut yüz yapısındaki yağ oranı nedeniyle kilolu görünebilir. Bukkal yağ dokusu olarak tanımlanan doku, yapısal ya da yaşın ilerlemesine bağlı olarak fazla olabilir. Tombul yanak olarak da tabir edilen görünüme yol açan yanak içindeki yağ yastıkları, kişinin olduğundan daha yaşlı ya da kilolu görünmesine neden olabilir. Bişektomi ameliyatı ya da farklı bir deyişle yanak estetiği, yanaklarında yağ miktarı fazla olan, yüz hatları belirgin olmayan, yanakları tombul görünümde olan, yüzünden dolayı kilolu görünen, kalın yüz hatlarına sahip, yanaklarında orantısızlık olan veya kilo vermesine rağmen bir türlü ideal görünüme kavuşamayan kişilere uygulanabilir. Bu kişiler bişektomi sayesinde daha estetik, keskin ve üçgen yüz hatlarına sahip olabilirler.”
Op. Dr. Ahmet Dilber, operasyon öncesinde kişinin mutlaka bir plastik cerrahi uzmanına muayene olarak aklındaki tüm soruların cevaplarını hekimden alması, operasyon öncesinde ve sonrasında nasıl bir yol izleneceğini öğrenilmesi gerektiğini de söyledi. Muayene sırasında nasıl bir görünüm elde edilmek istendiğinin açık bir şekilde ifade edilmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Dilber, “Bişektomi ameliyatından sonra kişinin hastanede kalması gerekmez. Kısa bir istirahatten sonra hasta taburcu edilir. Operasyon sonrası dişlerin fırçalanması ve gargara yapılması olası enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olurken iyi bir ağız bakımı, iyileşme sürecini de hızlandıran etkenler arasındadır. Bişektomi operasyonundan sonra kesi bölgesi, yaklaşık bir hafta sonra iyileşse de yüzde ve özellikle yanak bölgesinde iki ile üç hafta arasında mimimal ödem ve şişlik olması normaldir. Bu süre boyunca alkol ve sigara tüketilmemelidir. Kan sulandırıcı ilaçlar da kanama riski doğurduğundan kullanılmamalıdır. Bişektomi ameliyatıyla yanak içindeki yağ dokusu çıkarıldığından yapılan işlem kalıcıdır. Kişinin kilo alması durumunda da yanak bölgesine eskisi kadar fazla yağ dokusu birikmez, dolayısıyla üçgen yüz görünümü kaybolmaz” şeklinde konuştu.
Dr. Dilber, diğer operasyon türlerine göre bişektomi operasyonunun faydalarını şu şekilde sıraladı:
“İşlem süresi kısadır ve hastanede yatış gerektirmez. Lokal anestezi altında yapıldığından operasyon sonrası anesteziye bağlı semptomlar görülmez.Operasyon sonrası iyileşme süreci hızlıdır. Cilt yüzeyinde kesi olmadığından estetik açıdan bir problem yaratmaz. Yuvarlak ve tombul yüz hatlarına sahip olan kişilerin rejim, diyet ve sporla elde edemediği yüz hatları kısa sürede elde edilir. Dolgu veya protez uygulaması bulunmadığından daha etkili ve kalıcı bir görünüm sağlar.Yanak içinde bulunan yağ dokusu çıkarıldığından kilo alınması, yüz hatlarının eski hâline dönmesine yol açmaz”

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